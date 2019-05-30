Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cezada uzlaştırmanın kapsamı genişletilecek"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cezada uzlaştırmanın kapsamı genişletilecek"

25 dakika önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'na katıldı.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cezada uzlaştırmanın kapsamı genişletilecek
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:48 Kaynak: AA
Beştepe, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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