Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cezaevlerinde Olup da Hala Esip Gürleyen Örgüt (Fetö) Mensuplarının...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cezaevlerinde olup da hala esip gürleyen örgüt (FETÖ) mensuplarının yaptıkları iş, mezarlıkta ıslık çalmaya benziyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cezaevlerinde olup da hala esip gürleyen örgüt (FETÖ) mensuplarının yaptıkları iş, mezarlıkta ıslık çalmaya benziyor."

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