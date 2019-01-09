Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cezaevlerinde Olup da Hala Esip Gürleyen Örgüt (Fetö) Mensuplarının...
19 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cezaevlerinde olup da hala esip gürleyen örgüt (FETÖ) mensuplarının yaptıkları iş, mezarlıkta ıslık çalmaya benziyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cezaevlerinde olup da hala esip gürleyen örgüt (FETÖ) mensuplarının yaptıkları iş, mezarlıkta ıslık çalmaya benziyor."
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:14 Kaynak: AA
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