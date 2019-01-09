Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cezaevlerinde Olup da Hala Esip Gürleyen Örgüt (Fetö) Mensuplarının...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cezaevlerinde Olup da Hala Esip Gürleyen Örgüt (Fetö) Mensuplarının...

19 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cezaevlerinde olup da hala esip gürleyen örgüt (FETÖ) mensuplarının yaptıkları iş, mezarlıkta ıslık çalmaya benziyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cezaevlerinde olup da hala esip gürleyen örgüt (FETÖ) mensuplarının yaptıkları iş, mezarlıkta ıslık çalmaya benziyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:14 Kaynak: AA

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