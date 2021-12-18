Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Başbakanı ve Maliye Bakanı Aimene Benabderrahmane ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Başbakanı ve Maliye Bakanı Aimene Benabderrahmane ile görüştü
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Başbakanı ve Maliye Bakanı Aimene Benabderrahmane'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Cezayir Başbakanı ve Maliye Bakanı Aimene Benabderrahmane'yi Kabul etti. Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.
Kaynak: İHA
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