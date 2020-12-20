Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı ile görüştü
20.12.2020 18:21
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid
Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
- İstanbul
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