Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı ile görüştü

20.12.2020 18:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı ile görüştü, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a geçmiş olsun dileklerini iletti.


- İstanbul

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Abdülmecid, Cezayir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı ile görüştü - Son Dakika


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