Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir araya geldi. Erdoğan ve Tebbun baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayirli mevkidaşıyla anlaşmaların imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cezayir ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez eşlik ediyor.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Abdülmecid, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:15 Kaynak: İHA
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