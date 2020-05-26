CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CEZAYİR CUMHURBAŞKANI TEBBUN İLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika

İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tebbun görüşmede, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebrikinde bulundular. Görüşmede, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.