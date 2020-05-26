Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tebbun görüşmede, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebrikinde bulundular. Görüşmede, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
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27.05.2020 03:27:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü - Son Dakika