Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye yaptırım uygulayanların NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye yaptırım uygulayanların NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz"

16.05.2022 16:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile ortak basın toplantısı düzenledi. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuruları) Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık, net bir tavrı söz konusu değil."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Finlandiya ve İsveç heyetleriyle görüşme) Pazartesi günü Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler, kusura bakmasınlar yorulmasınlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yaptırım uygulayanların NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yaptırım uygulayanların NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yaptırım uygulayanların NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yaptırım uygulayanların NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yaptırım uygulayanların NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yaptırım uygulayanların NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yaptırım uygulayanların NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'ye yaptırım uygulayanların NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye yaptırım uygulayanların NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz" - Son Dakika
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