Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye yaptırım uygulayanların NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile ortak basın toplantısı düzenledi. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuruları) Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık, net bir tavrı söz konusu değil."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Finlandiya ve İsveç heyetleriyle görüşme) Pazartesi günü Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler, kusura bakmasınlar yorulmasınlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz."