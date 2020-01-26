Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'de - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'de - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'de

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un davetine icabetle Cezayir'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'de, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un davetine icabetle Cezayir'e geldi. Erdoğan, Tebbun tarafından resmi törenle karşılandı.

Görüntü Dökümü

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-Erdoğan'ın uçaktan inişi

-Erdoğan'ın Tebbun tarafından karşılanması

-Resmi tören

-Detaylar


Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:54 Kaynak: DHA
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