Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'de - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'de
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un davetine icabetle Cezayir'e geldi.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:54 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un davetine icabetle Cezayir'e geldi. Erdoğan, Tebbun tarafından resmi törenle karşılandı.
Görüntü Dökümü
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-Erdoğan'ın uçaktan inişi
-Erdoğan'ın Tebbun tarafından karşılanması
-Resmi tören
-Detaylar
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