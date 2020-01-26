Cumhurbaşkanı erdoğan, cezayir'de - Son Dakika

Cumhurbaşkanı erdoğan, cezayir'de
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un davetine icabetle Cezayir'e geldi.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:07 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'de
Cezayir, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un davetine icabetle Cezayir'e geldi. Erdoğan, Tebbun tarafından resmi törenle karşılandı.
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