Cumhurbaşkanı erdoğan, cezayir'de - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı erdoğan, cezayir'de

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un davetine icabetle Cezayir'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'de

Cezayir, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un davetine icabetle Cezayir'e geldi. Erdoğan, Tebbun tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı erdoğan, cezayir'de

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:07 Kaynak: DHA
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