Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun tarafından onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun tarafından onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki yemek basına kapalı gerçekleşti.

Yemeğe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:12 Kaynak: AA
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