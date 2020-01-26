Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de - Heyetler arası görüşme - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de - Heyetler arası görüşme - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de - Heyetler arası görüşme

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile Cezayir Cumhurbaşkanlığı Binası'nda heyetler arası görüşmelerde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile Cezayir Cumhurbaşkanlığı Binası'nda heyetler arası görüşmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de - Heyetler arası görüşme

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir'de vize açıklaması
Kobe Bryant, 2011 yılında Beşiktaş'ın kapısından dönmüştü Son Dakika: Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 39'a yükseldi Fettah Tamince kimdir?

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 23:47:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de - Heyetler arası görüşme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]