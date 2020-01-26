Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de - Heyetler arası görüşme - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de - Heyetler arası görüşme
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile Cezayir Cumhurbaşkanlığı Binası'nda heyetler arası görüşmelerde bulundu. Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:08 Kaynak: AA
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