Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de Şehitler Abidesi'ne çelenk bıraktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de Şehitler Abidesi'ne çelenk bıraktı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de Şehitler Abidesi'ne çelenk bıraktı

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir temasları kapsamında Şehitler Abidesi'ni ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de Şehitler Abidesi'ne çelenk bıraktı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir temasları kapsamında Şehitler Abidesi'ni ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi karşılama töreninin ardından Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile Şehitler Abidesi'ne geçti.

Abideye çelenk bırakan Erdoğan, Cezayir Milli Marşı'nın dinlenmesinin ardından şehitler için dua etti.

Erdoğan'a ziyaretinde, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

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Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:00 Kaynak: AA
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