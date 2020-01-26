Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cezayir'deki yatırımlarımızın tutarı 3,5 milyar doları bulmuştur. - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cezayir'deki yatırımlarımızın tutarı 3,5 milyar doları bulmuştur. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cezayir'deki yatırımlarımızın tutarı 3,5 milyar doları bulmuştur.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cezayir'deki yatırımlarımızın tutarı 3,5 milyar doları bulmuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Cezayir'deki yatırımlarımızın tutarı 3,5 milyar doları bulmuştur. Bu, girişimcilerimizin Cezayir'e olan güveninin ifadesidir."

Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:02 Kaynak: AA
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