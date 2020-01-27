Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'den Gambiya'ya giderken uçakta açıklamalarda bulundu: (1) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Depremden zarar gören KOBİ'lerimiz anlaşmalı bankalarda işletme başına 100 bin TL'ye kadar bir yıl ödemesiz, 24 ay vadeli, faizsiz kredi kullanabilecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'e gerçekleştirdiği ziyaretinin ardından Gambiya'ya geçerken uçakta gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Afrika ziyaretinin ilk ayağı olan Cezayir'de gerek ikili gerekse heyetler arası çalışmalarını başarıyla tamamladıklarını dile getiren Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile ikili ilişkilerin tüm boyutlarını ele aldıklarını belirtti.

Erdoğan, ziyaret vesilesiyle 2006 tarihli Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nı, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi seviyesine çıkardıklarını, bu mekanizmayla ilişkileri ekonomi, ticaret, savunma sanayi, güvenlik, alt yapı, turizm ve diğer alanlarda geliştirme imkanı olacağını ifade etti.

Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın da en kısa sürede yapılmasına karar verdiklerine işaret eden Erdoğan, daveti üzerine Tebbun'un da Türkiye'ye iadeiziyarette bulunacağını bildirdi. Erdoğan, "Arkadaşlarımız da mevkidaşlarıyla temaslarını yoğun şekilde sürdürecek. Bu davet aynı zamanda Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantımızın ilk adımı olacak. Bu ziyaret, ikili ilişkilerimizde yeni sayfa açacak." diye konuştu.

"Ateşkesin derhal uygulanması gerekiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel konularda Cezayir ile yakın işbirliğinde olacaklarını, bu çerçevede Libya konusunda da ortak harekete devam edeceklerini ifaden ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cezayir, Libya'nın en önemli komşusu ve siyasi süreçte önemli roller oynayabilir. Libya sorununun çözümü için yol haritası artık bellidir. BM çatısında, uluslararası meşruiyeti olan hükümetin öncülüğünde, ateşkesin derhal uygulanması ve siyasi sürecin ilerletilmesi gerekiyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) bugüne kadar alınan tüm kararlara uydu. Hem Moskova'dan hem Berlin'den kaçan Hafter ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Libya'da barış olacaksa Hafter'in durdurulması gerekiyor. Bu arada, Hafter'in sözcüsü Mismari, dün yaptığı açıklamada, Berlin ve Moskova'ya anlaşmak için, çözüm için değil, burası çok çok önemli, sözde 'haklı davalarını anlatmak için' gittiklerini, 'çözümün namlunun ucunda olduğunu' ifade etmiştir. Bu da Hafter'in gerçek niyetini ele veren itiraf niteliğinde bir açıklamadır."

"KOSGEB'e bu yıl ödenmesi gereken borçları da 2020 sonuna erteliyoruz"

Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin de açıklamada bulunan Erdoğan, depremden etkilenen bölgeye 24 bin 402 çadır, 26 bin 500 yatak, 40 bin gıda kolisinin sevk edildiğini ve günlük 50 bin kumanya dağıtımı yapıldığını, bakanların ve ilgili kurumların bölgede olduğunu ve kamu kurumlarının normal mesailerine başladığını anlattı.

Hayatın hızla normale dönmesi için çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini ve vatandaşlara yardım etmek amacıyla bir adım daha attıklarını söyleyen Erdoğan, "Elazığ ve Malatya'da, burası ilk defa açıklanıyor özellikle bilmenizi istiyorum, KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'nı devreye alıyoruz. Depremden zarar gören KOBİ'lerimiz anlaşmalı bankalarda işletme başına 100 bin TL'ye kadar bir yıl ödemesiz, 24 ay vadeli, faizsiz kredi kullanabilecek. Ayrıca, KOSGEB'e bu yıl ödenmesi gereken borçları da 2020 yılının sonuna erteliyoruz. Son olarak, bankalara KOSGEB borcu olan KOBİ'lerin bu yılki ödemelerini de 1 Ocak 2021'e erteliyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, Cezayir ile ekonomik ilişkiler bağlamında Ceyhan Endüstri Bölgesi'nde önemli bir ortaklık yaptıklarını, Sonatra ile Rönesans Holding'in 1,2 milyar dolarlık yatırım için anlaşma imzaladığını aktararak, "Ceyhan Propan Anonim Şirketi'nin ve yüzde 34 ortağı bir Cezayir şirketi olan Sonatra, propan gazını 17 yıl boyunca Cezayir'den almak suretiyle ortaklık devam edecek. Tabii bu yatırım özellikle bizim cari açığımızı olumlu şekilde etkileyecektir. Tesis en kısa zamanda tamamlanacaktır. Yıllık 450 bin ton propan üretecek bu tesis, tamamı ithal edilen bu ürünün inşallah 4'te 1'ini karşılama imkanını bize verecektir ki bugüne kadar bu işi bir FETÖ'cü ithal etmek suretiyle o alan içerisinde çalışıyordu ama şimdi bu durum olmayacak." bilgisini paylaştı.

(Sürecek)