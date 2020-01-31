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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cezayir'e devlet başkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirerek anlamlı...
6 saat önce
Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar İstiklal Marşı'nın okunması Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel...
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:54 Kaynak: AA
Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar
İstiklal Marşı'nın okunması
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. (1)
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