Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir, Gambiya ve Senegal'e gidiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir, Gambiya ve Senegal'e gidiyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir, Gambiya ve Senegal'e gidiyor

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşlarının davetleri üzerine 26- 28 Ocak 2020 tarihlerinde Cezayir, Gambiya ve Senegal'e ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir, Gambiya ve Senegal'e gidiyor, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşlarının davetleri üzerine 26- 28 Ocak 2020 tarihlerinde Cezayir, Gambiya ve Senegal'e ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yapılacak görüşmelerde anılan ülkelerle ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunulması öngörülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, güçlü tarihi bağlarımız bulunan ve önemli ekonomik paydaşlarımızdan olan Cezayir'i ziyaretleri, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un geçtiğimiz aralık ayında göreve gelmesinin ardından bu ülkeye devlet başkanı seviyesinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşımaktadır. Ziyaret sırasında Sayın Cumhurbaşkanları tarafından imzalanacak ortak açıklamayla iki ülke arasında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ihdas edilmesi beklenmektedir" denildi.

Gambiya'ya yapılan ziyaretin Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk resmi ziyaret olacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın programlarının son ayağında ise Afrika'da köklü ilişkilere sahip olduğumuz Senegal yer almaktadır. Ziyaretler vesilesiyle ikili ilişkilerin ahdi zemininin geliştirilmesi amacıyla muhtelif anlaşmaların imzalanması gündemdedir. Cezayir ve Senegal'de ayrıca iş forumlarının düzenlemesi planlanmaktadır."


Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya, Senegal, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:42 Kaynak: DHA
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