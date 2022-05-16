Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Cezayir ile) Savunma sanayinde atacağımız adımlar önem arz ediyor" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Cezayir ile) Savunma sanayinde atacağımız adımlar önem arz ediyor"

16.05.2022 21:15

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile ortak basın toplantısı düzenledi. (4)

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "(Türkiye'yle) Özellikle sivil, askeri, deniz endüstrisi alanında da önemli adımlar atmayı düşünüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Cezayir ile) Savunma sanayinde atacağımız adımlar önem arz ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Cezayir ile) Savunma sanayinde atacağımız adımlar önem arz ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Cezayir ile) Savunma sanayinde atacağımız adımlar önem arz ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Cezayir ile) Savunma sanayinde atacağımız adımlar önem arz ediyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: 'Yönetiminin Libya halkına teslim edilmesi noktasında herhangi bir alternatif söz konusu değildir. Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: 'Yönetiminin Libya halkına teslim edilmesi noktasında herhangi bir alternatif söz konusu değildir.

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Cezayir ile) Savunma sanayinde atacağımız adımlar önem arz ediyor' - Son Dakika


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