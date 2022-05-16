Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Cezayir ile) Savunma sanayinde atacağımız adımlar önem arz ediyor" - Son Dakika

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile ortak basın toplantısı düzenledi. (4)
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "(Türkiye'yle) Özellikle sivil, askeri, deniz endüstrisi alanında da önemli adımlar atmayı düşünüyoruz"
Kaynak: AA
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