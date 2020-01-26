Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Millet Konseyi Başkanı Salah Goudjil'i kabul etti - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Millet Konseyi Başkanı Salah Goudjil'i kabul etti
7 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Millet Konseyi Başkanı Salah Goudjil'i kabul etti. Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 07:46 Kaynak: AA
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