Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Süleyman Şinnin'i kabul etti - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Süleyman Şinnin'i kabul etti
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Süleyman Şinnin'i kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 07:32 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Süleyman Şinnin'i kabul etti.
Erdoğan'ın konakladığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
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