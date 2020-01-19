Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Tebbun ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Tebbun ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Tebbun ile görüştü

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın başkenti Berlin'de Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Tebbun ile görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın başkenti Berlin'de Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile bir araya geldi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in daveti üzerine Libya konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak için Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi. Erdoğan, zirve kapsamındaki ikili temasları çerçevesinde Ritz Carlton Otel'de Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile bir araya geldi.


Zirvede Libya'da önümüzdeki dönemde barış ve istikrarın süratle tesisi amacıyla atılması gereken adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve bu yönde somut kararlar alınması öngörülüyor. - BERLİN

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Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:55 Kaynak: İHA
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