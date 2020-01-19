Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Tebbun ile görüştü - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Tebbun ile görüştü
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın başkenti Berlin'de Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:55 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın başkenti Berlin'de Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in daveti üzerine Libya konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak için Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi. Erdoğan, zirve kapsamındaki ikili temasları çerçevesinde Ritz Carlton Otel'de Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile bir araya geldi.
Zirvede Libya'da önümüzdeki dönemde barış ve istikrarın süratle tesisi amacıyla atılması gereken adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve bu yönde somut kararlar alınması öngörülüyor. - BERLİN
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