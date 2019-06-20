Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP adayı Sayıştay raporlarından söz ederek Büyükşehir Belediyesini itham...
7 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP adayı Sayıştay raporlarından söz ederek Büyükşehir Belediyesini itham ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:21 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP adayı Sayıştay
raporlarından söz ederek Büyükşehir Belediyesini itham ediyor. Bu adayın sicili Sayıştay raporlarında tescilli şekilde bozuktur." - İSTANBUL
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