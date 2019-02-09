Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp Artık Sadece Kılıçdaroğlu'nun ve Avanesinin Partisidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp Artık Sadece Kılıçdaroğlu'nun ve Avanesinin Partisidir"

1 saat önce

- AK Parti Aydın mitingi Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AYDIN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Aydın'da düzenlediği mitinge katıldı.

- AK Parti Aydın mitingi
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
AYDIN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Aydın'da düzenlediği mitinge katıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ekonomisinin sıkıntılarının çözümüne katkı vermek yerine adeta ülkenin batması için kriz duasına çıkıyorlar."

Erdoğan: "Fırsat bulup ipleri ellerine geçirirlerse, züccaciye dükkanına girmiş fil misali her şeyi kırıp dökecekler, eski Türkiye'yi hortlatacaklar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " CHP'nin adındaki halk ifadesi, milletin isminin gasbedilmiş halinden başka bir şey değildir. Bu parti artık sadece Kılıçdaroğlu'nun ve avanesinin partisidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 06:36 Kaynak: AA

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