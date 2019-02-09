Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp Artık Sadece Kılıçdaroğlu'nun ve Avanesinin Partisidir"
1 saat önce
- AK Parti Aydın mitingi Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AYDIN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Aydın'da düzenlediği mitinge katıldı.
- AK Parti Aydın
mitingi Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması
AYDIN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, partisinin Aydın'da düzenlediği mitinge katıldı.
(3) Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Türkiye ekonomisinin sıkıntılarının çözümüne katkı vermek yerine adeta ülkenin batması için kriz duasına çıkıyorlar."
Erdoğan: "Fırsat bulup ipleri ellerine geçirirlerse, züccaciye dükkanına girmiş fil misali her şeyi kırıp dökecekler, eski Türkiye'yi hortlatacaklar."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " CHP
'nin adındaki halk ifadesi, milletin isminin gasbedilmiş halinden başka bir şey değildir. Bu parti artık sadece Kılıçdaroğlu
'nun ve avanesinin partisidir."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 06:36 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'da Çöken Bina ile İlgili Net Konuştu: Artık Sabrımız Kalmadı
Tuzla Yelken ve Su Sporları Kulübü, Yoluna Emin Adımlarla İlerliyor
Kartal'da Çöken Binadan Yaralı Olarak Kurtulan Kadın, Yaşadıklarını Anlattı: Eşim Yanımda Can Verdi
Meteoroloji'den Hafta Sonu Uyarısı! Şiddetli Yağış Bekleniyor