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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP) Bunlara göre kadın hizmetkar olmalı, bunlara göre kadın tarlada,...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP) Bunlara göre kadın hizmetkar olmalı, bunlara göre kadın tarlada, bahçede domates toplasın, biber toplasın, böyle olmalı. Ama karşılarında bir hukukçu gördükleri zaman kuduruyorlar.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:12 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP) Bunlara göre kadın hizmetkar olmalı, bunlara göre kadın tarlada, bahçede domates toplasın, biber toplasın, böyle olmalı. Ama karşılarında bir hukukçu gördükleri zaman kuduruyorlar."
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