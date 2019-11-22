Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP) Bunlara göre kadın hizmetkar olmalı "
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(CHP) Bunlara göre kadın hizmetkar olmalı ' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP) Bunlara göre kadın hizmetkar olmalı "

6 saat önce

AK Parti İzmir İl Başkanlığı önünde bekleyen vatandaşlar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda halka hitap etti.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı önünde bekleyen vatandaşlar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda halka hitap etti. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (CHP) Bunlara göre kadın hizmetkar olmalı

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:49 Kaynak: AA
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