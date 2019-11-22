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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP) Bunlara göre kadın hizmetkar olmalı "
6 saat önce
AK Parti İzmir İl Başkanlığı önünde bekleyen vatandaşlar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda halka hitap etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:49 Kaynak: AA
AK Parti İzmir İl Başkanlığı önünde bekleyen vatandaşlar
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda halka hitap etti. (2)
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