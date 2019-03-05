Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp Demek Çöp, Çukur, Çamur Demek."
1 saat önce
IHAAW124528-SIY/05-03-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP demek çöp, çukur, çamur demek.
IHAAW124528-SIY/05-03-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP demek çöp, çukur, çamur demek." 05.03.2019 12: 45: 28 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:51 Kaynak: İHA
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