Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp Demek Çöp, Çukur, Çamur Demek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp Demek Çöp, Çukur, Çamur Demek."

1 saat önce

IHAAW124528-SIY/05-03-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP demek çöp, çukur, çamur demek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
IHAAW124528-SIY/05-03-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP demek çöp, çukur, çamur demek." 05.03.2019 12: 45: 28 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:51 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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