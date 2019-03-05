Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp Demek, Çöp, Çukur, Çamur Demektir.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP demek, çöp, çukur, çamur demektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "CHP
demek, çöp, çukur, çamur demektir. Şimdi buna İzmir
adayımız güzel bir şey daha ilave etmiş, çarpık yapılaşma; yani dört 'Ç'."
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:59 Kaynak: AA
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