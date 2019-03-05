Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp Demek, Çöp, Çukur, Çamur Demektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp Demek, Çöp, Çukur, Çamur Demektir.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP demek, çöp, çukur, çamur demektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP demek, çöp, çukur, çamur demektir. Şimdi buna İzmir adayımız güzel bir şey daha ilave etmiş, çarpık yapılaşma; yani dört 'Ç'."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:59 Kaynak: AA

İzmir, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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