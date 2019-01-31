Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp Demek Çöp Demektir, Çukur Demektir, Çamur Demektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp Demek Çöp Demektir, Çukur Demektir, Çamur Demektir"

1 saat önce

- Binali Yıldırım ve Mehmet Özhaseki'nin partilileri selamlaması Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Salon dışında bekleyen partililerden detaylar ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor...

- Binali Yıldırım ve Mehmet Özhaseki'nin partilileri selamlaması
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Salon dışında bekleyen partililerden detaylar
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı'nda dışarıda bekleyen partililere seslendi. (1)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:09 Kaynak: AA

Türkiye, Binali Yıldırım, Mehmet Özhaseki, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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