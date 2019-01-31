Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp Demek Çöp Demektir, Çukur Demektir, Çamur Demektir"
1 saat önce
- Binali Yıldırım ve Mehmet Özhaseki'nin partilileri selamlaması Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Salon dışında bekleyen partililerden detaylar ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor...
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:09 Kaynak: AA
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