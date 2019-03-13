Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp'den Fetö'cü Belediye Başkan Adayları Var. Yüzlerce Bölücü Örgüt...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'den FETÖ'cü belediye başkan adayları var. Yüzlerce bölücü örgüt sempatizanı CHP ve ittifak içinde olduğu diğer partilerin listelerinden belediye meclis üyesi gösterildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " CHP
'den FETÖ'cü belediye başkan adayları
var. Yüzlerce bölücü örgüt sempatizanı CHP ve ittifak içinde olduğu diğer partilerin listelerinden belediye meclis üyesi gösterildi. Bunlar, seçildikleri zaman kime çalışacaklar? Elbette Kandil
'e çalışacaklar."
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:45 Kaynak: AA
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