Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp'den Fetö'cü Belediye Başkan Adayları Var. Yüzlerce Bölücü Örgüt...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp'den Fetö'cü Belediye Başkan Adayları Var. Yüzlerce Bölücü Örgüt...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'den FETÖ'cü belediye başkan adayları var. Yüzlerce bölücü örgüt sempatizanı CHP ve ittifak içinde olduğu diğer partilerin listelerinden belediye meclis üyesi gösterildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " CHP'den FETÖ'cü belediye başkan adayları var. Yüzlerce bölücü örgüt sempatizanı CHP ve ittifak içinde olduğu diğer partilerin listelerinden belediye meclis üyesi gösterildi. Bunlar, seçildikleri zaman kime çalışacaklar? Elbette Kandil'e çalışacaklar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:45 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, belediye başkan adayı, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Çelik'ten Mansur Yavaş Açıklaması: Kimseyle Tarafgirlik İçerisinde Değiliz Erdoğan'a "Diktatör" Diyen Netanyahu'ya AK Parti'den Çok Sert Cevap: Aynen İade Ediyoruz

AK Parti'nin Trabzon Adayı Zorluoğlu, Afişinde İzmir Tramvayını Kullandı Belediye Baştan Adayına Seçim Çalışmalarında Minik Kızı Eşlik Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 16:20:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp'den Fetö'cü Belediye Başkan Adayları Var. Yüzlerce Bölücü Örgüt...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]