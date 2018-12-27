Erdoğan'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na: Senin Cumhurbaşkanın Olmaya Meraklı Değilim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de muhtarlarla buluştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Benim Cumhurbaşkanım değilsin" sözlerine cevap veren Erdoğan, Yahu Bay Kemal ben senin Cumhurbaşkanın olmaya meraklı değilim." diye konuştu.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sergi Salonu'nda düzenlenen 49. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"MUHTARLARI ÜZEN BENİ DE ÜZER"

"Muhtarlarımızı üzen beni de üzer. Muhtarlarımızı memnun eden beni de memnun eder. Bu toplantılarımıza başladığımız günden beri gerek muhtarlarımızın gerek muhtarlarımız aracılığıyla pek çok vatandaşımızın sıkıntısına çözüm bulduk. Ne söz verdiysek başbakanlığım döneminden beri yerine getirdik."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

"MİLLETİMİN CUMHURBAŞKANIYIM"

"Bu salondaki manzara Türkiye'deki demokrasinin nasıl ahenk içinde işlediğinin en bariz örneğidir. Demokrasiyi herkes böyle anlamıyor. Ana muhalefetin başındaki zat şahsımı bu göreve meşru şekilde gelmediğimi iddia ediyor ve 'Benim Cumhurbaşkanım değilsin' diyor. Yahu Bay Kemal ben senin Cumhurbaşkanın olmaya meraklı değilim. Milletimin Cumhurbaşkanıyım. Sen yüzde 52.6'ya ihanet edemezsin. Bugüne kadar ettiğin için de bir yaraya merhem olamadın. 31 Mart'ta olamayacaksın. Teröristlerle el ele yürüyene benim milletim yürü demez."

'CHP DELEGELERİNİN TERCİHİNE SAYGIM VAR'

"Mesele siyaseti anlama, halkıyla diyalog kurma meselesidir. Halkının gönlüne giremeyen halkının huzuruna da çıkamaz. CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun demokrasi anlayışlarının ne kadar sığ olduğunu göstermek için bunları anlatıyorum. Kaset kumpası ile önü açılmışsa da CHP kurultayı ile geldiği için meşru bir siyasetçidir. Tercihlerine saygı duyuyorum. Son seçimlerde 26 milyon 330 bin vatandaşımızın ortaya koyduğu iradeyi meşru görmediğine göre demek ki bu zatın kafasında başka bir demokrasi tarifi bulunuyor. Onun için sokağı işaret ediyor. 15 Temmuz gecesi ise tankların arasından geçip Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde kahvesini yudumluyor."

"BELEDİYE BAŞKANI, KAYMAKAM EMRİNİZDE"

Muhtarlara verdiği değeri anlatan Erdoğan, "Belediye başkanlarına tavsiye ediyorum. Şehrinizde bir tane mağdur varsa yaptığınız diğer işlerin hiçbir anlamı kalmaz. Muhtar kardeşlerim, belediye başkanlarımız özellikle AK Partili belediye başkanları sizin emrinizdedir. Bunu yapmıyorlarsa, şikayetlerinizi yazmalısınız. Kaymakamlar sizin emrinizdedir."