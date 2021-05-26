CHP'li Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "erken seçim" tartışmalarına ilişkin değerlendirmesine yanıt verdi Açıklaması - Son Dakika

CHP'li Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "erken seçim" tartışmalarına ilişkin değerlendirmesine yanıt verdi Açıklaması

26.05.2021 16:33
CHP'li Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, erken seçim için kendilerine dışarıdan sufle gelmediğini belirterek, "Bize esnafı, emeklisi, öğrencisi, işçisi, tüccarı, sanayicisi, işsiz kalan yüzbinler ve aşı bekleyen milyonlardan bir sufle geldi: 'Yeter artık. Getirin sandığı' diyorlar.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, erken seçim için kendilerine dışarıdan sufle gelmediğini belirterek, "Bize esnafı, emeklisi, öğrencisi, işçisi, tüccarı, sanayicisi, işsiz kalan yüzbinler ve aşı bekleyen milyonlardan bir sufle geldi: 'Yeter artık. Getirin sandığı' diyorlar." ifadesini kullandı.

Engin Altay, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grubu'nda yaptığı konuşmasını değerlendirdi.

Altay, "AK Parti ne zaman sıkışsa, mahcup olsa, kusur işlese, darda kalsa ya terörle mücadele hamaseti yapıyor ya muhalefeti taciz, tecavüzle itham ediyor ya doğal gaz rezervi buluyor ya da 'FETÖ'cü yakaladık' masalına sarılıyor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ortaya attığı bir iddia üzerine soru sorduklarını anımsatan Altay, "Her ay mafyadan 10 bin dolar ödenek alan siyasetçi kim?" sorusunu yineledi.

Altay, yaklaşık 6 yıldır İçişleri Bakanlığı yapan birinin iddialarının ortada olduğunu, TBMM'nin soruşturma komisyonu kurması gerektiğini belirterek, "4 bin 348 cumhuriyet savcısı var, 4 bin 348 kez sesleniyorum: Bu iddiaları ortaya çıkarmak sizin işiniz. Bir sürü siyasetçi töhmet altında. Savcılar, bu işi yapmayacaksanız, orada durmanın bir anlamı yok." dedi.

-"Böyle bir şeyi bilip de İçişleri Bakanı susar mı?"

"Soylu'nun istifa etmesi, Mecliste bir soruşturma komisyonu kurulması, bakanın aklanması ya da Yüce Divana sevk edilmesi gerektiğini" savunan Altay, şöyle devam etti:

"Türkiye'de ne olup bitmişse, tek adamın illaki bir bilgisi vardır. Belli ki bir devlet-mafya ilişkisi var. Bunu malum suç örgütü liderinin iddialarına dayanarak söylemiyorum. İçişleri Bakanı, bu arkadaşın, suç örgütü liderinin kendisiyle ilgili iddiaların bir kısmını geçiştiriyor. Ama bu arkadaştan her ay 10 bin dolar alan bir siyasetçinin varlığını bilen İçişleri Bakanı, ayrıca görevi kötüye kullanmaktan da yargılanabilmelidir. Böyle bir şeyi bilip de İçişleri Bakanı susar mı? Bu 10 bin doları, videoların yayınlandığı gün öğrense anlayışla karşılarım ama bunu çok önceden bildiğini söyleyen bir İçişleri Bakanı var.

İçişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı, video yayınlayan kişiyle ilgili, bunu mafya ve suç örgütü lideri olarak tanımladı. Bu mafya ve suç örgütü lideriyle 2015'ten 2018'e kadar 4 koca yıl, kol kola kim düşüp kalktı, siz kalktınız. Siz bununla Rize, İstanbul, İzmit'te birlikte miting yaptınız mı? Bu şahıs, barış akademisyenleri için 'kanlarında yıkanacağız' derken onu alkışladınız mı alkışlamadınız mı? Bir ilişki var, istediğiniz kadar yalanlayın, 'yok' deyin."

Erdoğan'ın, "CHP Genel Merkezi tacizcilerin, onları koruyanların işgali altında." sözlerine karşılık veren Altay, AK Parti'nin Gebze, Mersin Toroslar, Kemalpaşa ilçe başkanlıklarına bakılması gerektiğini ileri sürdü.

Altay, "CHP'de uyuşturucu yok ama Erdoğan, kokainciyle, uyuşturucuyla ilişki arıyorsa hiç uzağa gitmeyecek AK Parti Genel Merkezine gidecek. Orada pudra şekeri çeken çocuğa, 'Bunu nereden buldun, alacak parayı nerden buldun' diyecek. Erdoğan, terör örgütü ile bir ilişki arıyorsa AK Parti kurmaylarına bakacak. Erdoğan mafyayla ilişki arıyorsa, kabinesine bakacak." iddialarında bulundu.

-"Ne Kılıçdaroğlu ne Akşener, bir adım geri basmaz"

Altay, Erdoğan'ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenir'in Rize ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerine de değindi.

Engin Altay, şunları kaydetti:

"Toplumu kamplaştırdın ama şimdi siyaseti coğrafi olarak da kutuplaştırmak mı istiyorsun? Senin için de Kemal Kılıçdaroğlu için de Akşener için de İzmir ile Rize, Edirne ile Hakkari, Sinop ile Mersin birdir. Türkiye'nin en iflah olmaz düşmanları bile Türkiye'ye böyle bir fitne, nifak tohumu ekmedi. 'Benim memleketimde, beni eleştiren gezemez' sözüne açıklama getirmek zorundasın. Sayın Akşener'in yumruktan, kurşundan korkacağına ihtimal vermem.

Sayın Genel Başkanımız zaten kurşun da yedi, önüne kurşun da atıldı, linç girişimine de maruz kaldı. Yıldılar mı? Kılıçdaroğlu, bir vites küçülttü mü geri adım bastı mı? Basar mı zannediyorsun? Kılıçdaroğlu bir adım geri basarsa o bir felakettir. O zaman biz ona 'Bir dakika' deriz. Ne Kılıçdaroğlu ne Akşener, bir adım geri basmaz. Senin bu tehditlerine de kimse pabuç bırakmaz. Rize'ye de Edirne'ye de Malatya'ya da Osmaniye'ye de, İzmir'e de Kars'a da gideceğiz. Muhalefeti Anadolu yollarından geri çeviremeyeceksiniz. "

CHP Grup Başkanvekili Altay, suç şebekelerinin lafına itibar etmediklerini, devlete itibar etmek istediklerini kaydetti. Altay, Soylu'nun, mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçinin adını açıklayarak, temiz dönemin başlangıcının ilk adımının atılabileceğini söyledi.

Altay, Erdoğan'ın, "İçişleri Bakanı'nın yanındayız." açıklamasından, Türkiye'nin, mafyadan her ay 10 bin dolar alan siyasetçinin adını öğrenemeyeceğini anladıklarını savundu.

Erken seçim için kendilerine dışarıdan sufle gelmediğini kaydeden Altay, "Bize mutfaktaki yangın, tarladaki hasat, çiftçinin içinde bulunduğu ızdırap, esnafı, emeklisi, öğrencisi, işçisi, tüccarı, sanayicisi, işsiz kalan yüzbinler ve aşı bekleyen milyonlardan bir sufle geldi. 'Yeter artık. Getirin sandığı' diyorlar. Biz o sufleyle, milletin sesi olarak Türkiye'de çarenin sandık olduğunu her zaman, güçlü şekilde, gür sesle söylemeye devam edeceğiz. Devlet çürümüş, suç örgütleriyle et-tırnak olmuş. Bunun için seçime gitmemiz lazım." diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan, Son Dakika

Kaynak: AA

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