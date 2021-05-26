Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP Genel Merkezi suç örgütlerine piyonluk yapanların işgali altında" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda CHP Genel Merkezi suç örgütlerine payandalık ve piyonluk yapanların işgali altındadır. Millet İttifakı adı altında CHP yönetimiyle yol yürüyen herkes de bu utanç tablosunun ortağıdır. CHP'ye oy veren vatandaşlarımın da bu tablodan rahatsız olduğuna yürekten inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suç örgütleri mensuplarını kullanarak yalan ve iftiraları ile kamuoyunu esir almaya, yönlendirmeye, devleti ve siyaseti dizayn etmeye heveslenenlere aradıkları fırsatları bugüne kadar vermedik bugün de vermeyeceğiz. Eski Türkiye'nin hastalığı olan siyaseti ve toplumu, suç çeteleri, terör örgütleri, medya mecraları, çeşitli isimler altındaki uluslararası kuruluşlar eliyle düzenleme gayretlerinin yeniden hız kazandığını görüyoruz. Bu yöntemi FETO da güvenlik birimleri ve yargı içindeki mensupları vasıtasıyla elde ettiği malzemeleri dilediği gibi şekillendirmek suretiyle sinsice ve pervasızca kullanmıştır" dedi.

"Biz Gezi olaylarından beri ülkemizin kesintisiz olarak maruz kaldığı saldırılarda kullanılan araçları birer birer devre dışı bıraktıkça yenileri ile karşımıza çıkıyorlar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Biz Gezi olaylarından beri ülkemizin kesintisiz olarak maruz kaldığı saldırılarda kullanılan araçları birer birer devre dışı bıraktıkça yenileri ile karşımıza çıkıyorlar. Hatırlarsanız Gezi olaylarını çevre hassasiyetine dayalı masum eylemler gibi göstermeye çalışanlara bunun kaos çıkarma denemesi olduğunu söylediğimizde şiddetli itirazlarla karşılaşmıştık. Yine 17-25 Aralık kumpaslarının doğrudan demokratik hukuk devletini ve milli iradeyi hedef aldığını söylediğimizde de birileri ısrarla konuyu adli ve idari zeminde tutmaya çalışmıştı. Aylar boyunca meclisteki grup toplantılarını FETÖ'nün kasetlerine tahsis edenler 15 Temmuz'u da tiyatro olarak niteleyerek kendilerine verilen senaryoya sadık kalma konusundaki ısrarlarını ortaya koymuşlardır. Ülkemize yönelik en büyük ihanet teşebbüslerinden biri olan MİT tırları hadisesinde Türkiye'yi terör örgütlerine destek veren bir devlet gibi gösterme kampanyasına katılanların dertleri hiçbir zaman hukuk değildi. Mecliste hükmet kuracak çoğunluğun oluşturulamadığı Haziran 2015 seçimlerinin sonuçları ülkemizin PKK ve FETÖ ile mücadelesini ortadan kaldırma, eski Türkiye'yi horlatma vesilesine özellikle dönüştürmeye kalkmışlardı. Nice sinsi kumpasla, tuzakla, girişimle yapamadıklarını 15 Temmuz'da doğrudan silaha sarılarak yapmaya kalktıklarında ise karşılarında milletimizi buldular."

"Boşuna uğraşmayın, seçim Haziran 2023'tür"

AK Parti'nin kuruluş vizyonuna bağlı olarak çalışmaya ve hedeflerine yürümeye devam edeceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çukur eylemleri ile elde edemedikleri neticeye Suriye sınırlarımız boyunca terör koridoru kurarak ulaşma hayalini gerçekleştirdiğimiz harekatlar ile başlarına yıktık. Türkiye'yi ısrarla ve bin bir dalavere ile DAEŞ parantezine alma girişimlerini de yine yürüttüğümüz sınır ötesi harekatlar ile yerle bir ettik. Ekonomimize yönelik, kendi dinamik ve gerçeklerimiz ile ilgili olmayan pek çok gizli açık saldırının da aynı oyunun bir parçası olduğu şüphe götürmez bir hakikattir. Ülkemiz tarihinin her döneminde uluslararası operasyonlara maruz kalmıştı. Bugün de aynı durumda olduğunu görmek için öyle derin analizlere gerek yoktur. Bugün de ülkemizi suç örgütleri üzerinden hem içeride hem de uluslararası alanda kıskaca almak ve bundan siyasi sonuçlar üretmek peşindeler. Türkiye'de sosyal kaos denemeleri ile terör örgütleri ile darbe girişimleri ile ekonomik tuzaklar ile başarılamayan değişimin siyasete müdahale ile yapılacağını söyleyenler olduğunu biliyorsunuz. Ortada makul, mantıklı, sahici hiçbir sebep olmadığı halde seçimin 2023'te yapılacağını defalarca tekrarlamış olmamıza rağmen erken seçim teranesi tutturanların sufleyi nereden aldıkları açıktır. Boşuna uğraşmayın, seçim Haziran 2023'tür. Tabi kendilerine içeriden ve dışarıdan verilen gazı fazla kaçırıp seçimle veya seçimsiz iktidar sözü edenleri de unutmamak gerekiyor. Her dönemde olduğu gibi bugün de yürütülen iftira ve yalan kampanyalarını esas amacı milletin güvenlik ve adalet hassasiyetini kullanarak iktidar yolunu zahmetsiz ve maliyetsize açabilmektir. Ülkemizde maalesef dün vesayet güçlerinden, terör örgütlerinden, kirli ekonomik aktörlerden bugün suç çetelerinden medet umacak kadar çapsız, ilkesiz, ufuksuz bir muhalefet anlayışı vardır. Kendini kullandırmaya düşmanın değirmenine su taşımaya milletin umutlarını küçük hesaplarına meze etmeye bu kadar gönüllüm bir muhalefetin olduğu yerde terör örgütlerine de çetelere de gün doğuyor" şeklinde konuştu.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şu ana kadar yaptığı mücadelesinin aynen devam ettiğini ve bundan sonra da devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, "AK Parti olarak dün vesayete karşı nasıl mücadele ettiysek, siyaset ve toplum mühendislerine nasıl meydanı bırakmadıysak, uluslararası arenada ülkemizin başını nasıl dik tuttuysak, Türkiye'nin 81 vilayetinin her karışını nasıl eserlerimizle ve hizmetlerimizle donattıysak, terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek, demokrasi ve özgürlükleri nasıl gözümüz gibi koruyup geliştirdiysek, milletimizin her bir ferdinin hakkını, hukukunu, geleceğini nasıl gözettiysek, inşallah yarın da ayı şekilde hakkımızın emrinde çalışmayı, mücadele etmeyi, yeni başarılara imza atmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca şunları kaydetti:

"Kifayetsiz muhterislerin tek yaptıkları kendi içlerindeki tecavüz, hırsızlık, arsızlık hadiselerini örtbas etmek için kürsülerden cevapları belgeleri ile defalarca verilmiş yalan ve iftiraları tekrarlamaktan ibarettir. İşte burada geçenlerde malum bir tane CHP'linin yargı tarafından nasıl bir cezaya çarptırıldığı, taciz sebebiyle ortada. Bunu biz söylemiyoruz, her türlü medyada yerini aldı. Açık konuşmak gerekirse burayı Bay Kemal'in iyi dinlemesi lazım. CHP Genel Merkezi tacizcilerin ve onları koruyanların işgali altındadır. Şu anda CHP Genel Merkezi tecavüzcülerin, onları koruyanların işgali altındadır. Şu anda CHP Genel Merkezi hırsızların, onları koruyanların işgali altındadır. Şu anda CHP Genel Merkezi terör örgütlerinin siyasi uzantılarının ve teröristleri koruyanların işgali altındadır. Şu anda CHP Genel Merkezi milletimizin değerlerine savaş açmış marjinallerin ve onları koruyanların işgali altındadır. Şu anda CHP Genel Merkezi suç örgütlerine payandalık ve piyonluk yapanların işgali altındadır. Millet İttifakı adı altında CHP yönetimiyle yol yürüyen herkes de bu utanç tablosunun ortağıdır. CHP'ye oy veren vatandaşlarımın da bu tablodan rahatsız olduğuna yürekten inanıyorum. Milletimiz yularlarını terör örgütlerine, suç çetelerine, yeminli Türkiye düşmanlarına teslim edenlere hak ettikleri cevabı her zeminde ve fırsatta vermektedir, vermeyi de sürdürecektir."

"Bu anlaşma Türkiye'nin NATO ve AB üyesi bir ülkeye yaptığı ilk yüksek teknolojiye sahip İHA satışı olmasından da çok önemlidir"

Türkiye ile Polonya arasında imzalanan İnsansız Hava Aracı anlaşmasını da hatırlatan Erdoğan, "Bu anlaşma Türkiye'nin NATO ve AB üyesi bir ülkeye yaptığı ilk yüksek teknolojiye sahip İHA satışı olmasından da çok önemlidir. Hali hazırda Türkiye ile birlikte 4 farklı ülkede 180 adet Bayraktar İHA faaliyet göstermektedir. Milli Teknoloji Hamlesi'nin bir ürünü olan İHA'larımızın sahada gösterdiği başarılar adeta savaş stratejilerinin baştan yazılmasını gerektirecek sonuçlarına yol açmıştır. Mevcut İHA'larımızın bir üst versiyonu olan Akıncı da devreye girdiğinde bu tablo çok daha sarsıcı şekilde değişecektir. Amacımız tamamen yapay zeka bilgisayarları ile kontrol edilen insansız savaş uçağına ilk kavuşan ülkelerinden biri olmaktır. Böylece hala dünyanın peşinde koştuğu 5'inci nesil savaş uçaklarının bile üzerinde bir teknolojiye kavuşacağız inşallah" açıklamasında bulundu.

AK Parti'nin, Cumhur İttifakı ile birlikte yoluna kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Erdoğan şu şekilde konuştu:

"Her zaman söylediğimiz gibi; ölçümüz tek ve nettir. Bizim tek muhatabımız milletimizdir. Bakacağımız tek yer milletimizin kalbidir. Allah'ın emrinden başka emir, milletimizin iradesinden başka irade tanımayız. AK Parti üzerinden Türkiye'ye operasyon çekmeye çalışanları milletimiz gayet iyi görüyor, tanıyor, defterine yazıyor. ve bu yolculukta AK Parti Cumhur İttifakı ile birlikte inşallah ülkemizin geleceğini nakış nakış işleyecektir. Dün başaramayacaksınız demiştik. Bugün de başaramayacaksınız diyoruz. Dün ülkemize diz çöktüremeyeceksiniz demiştik bugün de ülkemize diz çöktüremeyeceksiniz diyoruz. Dün milletimizi esir alamayacaksınız demiştik bugün de milletimizi esir alamayacaksınız diyoruz. Dün ezanımızı susturamayacaksınız, bayrağımızı indiremeyeceksiniz demiştik bugün de aynısını söylüyoruz.

Milletimiz günü saati geldiğinde tıpkı vesayet güçleri tıpkı PKK gibi tıpkı FETÖ gibi tıpkı DEAŞ gibi tıpkı ekonomik tetikçiler gibi bugünkü operasyon aygıtlarına da hak ettiği dersi verecektir. Yeter ki biz kalbimizle zihnimizle hayatımızla hayallerimizle milletimizden ayrı düşmeyelim. Biz doğru olalım. Eğri zaten belasını bulur. Biz istikametimizi bozmayalım. Yolunu şaşıranlar zaten yardan aşağı uçar. Biz itikadımıza ve ihlasımıza sahip çıkalım fitneciler kendi kendilerini zaten imha eder. Biz eser ve hizmet siyasetimizden milim sapmayalım, yalan ve iftira siyasetinden medet umanlar zaten hüsrana uğrar. İşgalcilere de darbecilere de eyvallah etmeyen Türkiye bu oyunu da ne yapacak? Bozacaktır.

Şimdi şöyle bir tarihi okuyalım. İnşallah yarın demokrasi ve özgürlükler adasında tüm İl Başkanlarımızla birlikte şehit Başbakan Menderes ve arkadaşlarının hatırasını yad edecek istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkma irademizi bir kez daha milletimizle orada paylaşacağız. Cuma günü Taksim Camimizin açılışı vesilesiyle ezanlarımızın susmayacağı, İstanbul Fethi'nin 568. Yıldönümü olan cumartesi günü de Çamlıca Kulesi'nin açılışı vesilesiyle bayrağımızın inmeyeceği gerçeğini tüm dünyaya bir kez daha haykıracağız. Bu duygularla bir kez daha sizlere meclis çalışmalarında başarılar diliyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla." - ANKARA