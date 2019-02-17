Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp Gibi 3-5 Oy Almak İçin Pensilvanya ve Kandil'e Şarlatanlık Yapmıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP gibi 3-5 oy almak için Pensilvanya ve Kandil'e şarlatanlık yapmıyoruz" "Kazandığımız davaları Mehmetçik Vakfına hibe edeceğiz"AFYONKARAHİSAR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı davalardan kazandığı parayı Mehmetçik...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP gibi 3-5 oy almak için Pensilvanya ve Kandil'e şarlatanlık yapmıyoruz"

"Kazandığımız davaları Mehmetçik Vakfına hibe edeceğiz"



AFYONKARAHİSAR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı davalardan kazandığı parayı Mehmetçik Vakfına bağışlayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Konuşması öncesinde coşkulu kalabalığı selamlayan Erdoğan, "Bugün Afyonkarahisar'da olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Afyonkarahisarlı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Rabbim yol arkadaşlığımızı, muhabbetimizi daim kılsın. Biz partimizi burada kurduk, buradan yola çıktık. Ne bereketli yola çıkıştı. O günden bu güne 17 yıl tek başımıza iktidar olduk. Şimdi önümüzde yeni bir imtihan, yeni bir seçim var. Türkiye 31 Mart günü yeni bir seçime gidecek. 31 Mart günü vatanımızın geleceği adına çok kritik bir karar vereceksiniz. 31 Mart seçimlerinde AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak dosta güven, düşmana korku salan zaferle çıkmak istiyoruz. Ülkemize kurulmak istenen tuzağı bozmamız gerekiyor. Afyon gelişsin, konumuna layık hizmet alsın diye mücadele ediyoruz. Bizim siyasetimiz gençler kalpleri fethetme siyasetidir. Millete efendilik olmaz, millete hizmetkar olur. Milletimizin efendisi değil, milletin hizmetkarı olunur. Bizim istikametimizi siz belirliyorsunuz. Biz CHP gibi 3-5 fazla oy olmak için Pensilvanya'daki o şarlatana, Kandil'deki terör ağalarına taşeronluk yapmıyoruz. Konuştuğumuz zaman CHP'nin başındaki zat gibi yalanla, iftirayla değil yatırımlarımızla, projelerimizle konuşuyoruz. Bay Kemal'in en büyük özelliği nedir, yalan, iftira. Onun için bütün davalarını kazanıyorum. Biliyorsunuz birisinden 1,5 milyon, birisinden 1 milyon. İnşallah onları aldığımız zaman Mehmetçik Vakfına hibe edeceğiz. Çünkü Bay Kemal benim Mehmetçiğimi hep küçümsemiştir, vatansever bir tutum göstermemiştir. Şimdi Kandil'deki teröristler ona talimat veriyorlar. HDP ile CHP'ye destek vereceksiniz. Bay Kemal de bunu yerine getiriyor mu? Onlarla beraber yürüyor. Bir de yanında İYİ olan biri var. Bir de yanlarında particik olan Saadet var. Bu dörtlü çete Cumhur İttifakı'na karşı birleşiyor. Onlara karşı bizim millet sever Rabiamız var. Öyle ise bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bunların bayrak diye bir derdi var mı? Onlar kongrelerinde benim bayrağımı dahi astırmayanlardır. Bunlara Afyonkarahisar'da güzel bir Osmanlı tokadını atmaya var mıyız? Bizi anlamak isteyen hiç uzağa gitmesin, gelsin Afyonkarahisar'a baksın. Bu meydana baksın. Bu ne coşku, bu ne muhabbet. Milletimizle kurduğumuz gönül bağına baksın. Karşımızda zillet ittifakı, illet ittifakı, onlar küçük hesaplarla boğulurken, biz 118 kalem hizmetin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz" dedi.

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