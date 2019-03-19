Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp Gitti Ülkemizin Sırtına Hançer Saplamak İçin Herkesle Yatıp Kalkan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp Gitti Ülkemizin Sırtına Hançer Saplamak İçin Herkesle Yatıp Kalkan...

51 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP gitti ülkemizin sırtına hançer saplamak için herkesle yatıp kalkan terör örgütünün emrindeki partiyle ittifak kurdu"ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ereğli'de düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP gitti ülkemizin sırtına hançer saplamak için herkesle yatıp kalkan terör örgütünün emrindeki partiyle ittifak kurdu"

ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ereğli'de düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:43 Kaynak: İHA

Politika
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