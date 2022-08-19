Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP görevi aldı alalı neredeyse 3 yıl oldu. Acaba depreme yönelik, konut inşasına yönelik herhangi bir şey gördünüz mü, duydunuz mu?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YSK'ya yaptığı 'hayatı yalan olan adama bedel ödetin' çağrısına karşılık veren Kılıçdaroğlu: Hiçbir bedel ödetemezsin

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

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