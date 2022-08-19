Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP görevi aldı alalı neredeyse 3 yıl oldu. - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP görevi aldı alalı neredeyse 3 yıl oldu.

19.08.2022 19:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP görevi aldı alalı neredeyse 3 yıl oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP görevi aldı alalı neredeyse 3 yıl oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP görevi aldı alalı neredeyse 3 yıl oldu. Acaba depreme yönelik, konut inşasına yönelik herhangi bir şey gördünüz mü, duydunuz mu?"

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'CHP görevi aldı alalı neredeyse 3 yıl oldu. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP görevi aldı alalı neredeyse 3 yıl oldu. - Son Dakika
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