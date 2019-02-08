Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp, Hdp, İyi Parti, Saadet Partisi, Dördü de El Ele, Kol Kola Yürüyorlar.

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İYİ Parti: HDP'nin Açıklaması Son Derece Faydalı Oldu

Erdoğan'dan Sebze-Meyve Fiyatlarını Eleştirenlere Yanıt: Düşünün Bir Mermi Ne Kadar