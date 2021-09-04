Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP) Her gün maşeri vicdanı kanatan bir skandala imza atıyorlar" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'cüler için Ankara'dan İstanbul'a yürüyen Kılıçdaroğlu, 732 gündür evlatlarına kavuşma mücadelesi veren Diyarbakır annelerini bir kez ziyaret etmedi."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP) Her gün maşeri vicdanı kanatan bir skandala, kadınlarımızın çoğunluğunu tahkir eden bir terbiyesizliğe imza atıyorlar."
Kaynak: AA
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