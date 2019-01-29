Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp Hiçbir Zaman Milli İradeye Saygı Duymamıştır"
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde "Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı"na katıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde "Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı"na katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP, hiçbir zaman sandıktan çıkan iradeye saygı duymamıştır. CHP hiçbir zaman milli iradeye saygı duymamıştır."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:48 Kaynak: AA
Kenevirden X-Ray Cihazı ve El Dezenfektan Cihazı Üretildi
Erdoğan, SMA Hastalarının İlaç Bedelinin Geri Ödenmesiyle İlgili Sorunun Çözüldüğünü Duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinema Sektörü Temsilcilerini Kabul Etti
HDP, Tunceli'de Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu'na Karşı İttifak Kurdu