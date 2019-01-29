Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp Hiçbir Zaman Milli İradeye Saygı Duymamıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp Hiçbir Zaman Milli İradeye Saygı Duymamıştır"

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde "Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı"na katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde "Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı"na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP, hiçbir zaman sandıktan çıkan iradeye saygı duymamıştır. CHP hiçbir zaman milli iradeye saygı duymamıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:48 Kaynak: AA

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