Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp, Hiçbir Zaman Sandıktan Çıkan İradeye Saygı Duymamıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp, Hiçbir Zaman Sandıktan Çıkan İradeye Saygı Duymamıştır.

38 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP, hiçbir zaman sandıktan çıkan iradeye saygı duymamıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " CHP, hiçbir zaman sandıktan çıkan iradeye saygı duymamıştır. CHP hiçbir zaman milli iradeye saygı duymamıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:35 Kaynak: AA

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