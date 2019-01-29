Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp, Hiçbir Zaman Sandıktan Çıkan İradeye Saygı Duymamıştır.
38 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP, hiçbir zaman sandıktan çıkan iradeye saygı duymamıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " CHP
, hiçbir zaman sandıktan çıkan iradeye saygı duymamıştır. CHP hiçbir zaman milli iradeye saygı duymamıştır."
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:35 Kaynak: AA
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