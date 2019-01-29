Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Chp Hiçbir Zaman Sandıktan Çıkan İradeye Saygı Duymamıştır.
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IHAAW142936-SIY/29-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP hiçbir zaman sandıktan çıkan iradeye saygı duymamıştır.
IHAAW142936-SIY/29-01-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP hiçbir zaman sandıktan çıkan iradeye saygı duymamıştır. CHP hiçbir zaman milli iradeye saygı duymamıştır" dedi. 29.01.2019 14: 29: 36 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:48 Kaynak: İHA
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