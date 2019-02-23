Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp İstanbul'a ve Diğer İllerimize Kazandırdığımız Her Yatırımda Olduğu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp İstanbul'a ve Diğer İllerimize Kazandırdığımız Her Yatırımda Olduğu...

52 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP İstanbul'a ve diğer illerimize kazandırdığımız her yatırımda olduğu gibi bu projede de soluğu hemen mahkemede aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP İstanbul'a ve diğer illerimize kazandırdığımız her yatırımda olduğu gibi bu projede de soluğu hemen mahkemede aldı. Atatürk Kültür Merkezi'nde de aynısını yaptılar. Aynı şeyi Harbiye Kongre Merkezi'nde de yaptılar. Çünkü bunların işi hep engellemek. Nerede hayırlı bir iş var, karşısında CHP'yi görürsünüz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:22 Kaynak: AA

AKM, İstanbul, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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