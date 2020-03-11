Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP kasıtlı bir şekilde kutuplaştırmayı derinleştirerek çok tehlikeli bir... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'CHP kasıtlı bir şekilde kutuplaştırmayı derinleştirerek çok tehlikeli bir... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP kasıtlı bir şekilde kutuplaştırmayı derinleştirerek çok tehlikeli bir...

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP kasıtlı bir şekilde kutuplaştırmayı derinleştirerek çok tehlikeli bir...

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:10 Kaynak: AA
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