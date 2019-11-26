Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP kendi kendine bir orta oyunu oynadı ve artık bitti"
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'CHP kendi kendine bir orta oyunu oynadı ve artık bitti' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP kendi kendine bir orta oyunu oynadı ve artık bitti"

6 saat önce

Toplantı salonu ve katılımcılardan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Toplantı salonu ve katılımcılardan görüntüler

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP kendi kendine bir orta oyunu oynadı ve artık bitti

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:28 Kaynak: AA
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