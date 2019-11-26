Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP kendi kendine bir orta oyunu oynadı ve artık bitti"

-"Yazıyı yazan diyor ki haber kaynağım filanca kişi. O kişi diyor ki kaynağım CHP içinden filanca. CHP'liler diyor ki bizim içimizden olmaz. Kılıçdaroğlu diyor ki öyle demek istemedim"

-"CHP'li yetkililerin hala bizi suçluyor olması trajikomik. Yeni bir senaryo çıktı yatta bir aradaydılar. Yatta bir araya geldiği iddia edenler birbirini suçluyor.

Bu İddiayı ortaya atan Sayın İnce de diyor ki onlar kendilerini iyi bilir"

-"İddianın sahibi belli değil, iddiaya konu kişi belli değil, en sonunda işi "yandı bitti kül oldu"ya getirdiler, taht savaşlarını, komplo teorilerini gölgede bırakan bir oyun seyrediyoruz"

-"Onurlu bir siyasetçinin yapacağı iş önce bizden sonra itham ettiği kişilerden özür dilemek olmalıdır"

-""Biz bu şartlarda Ankara'yı yönetemeyiz" diyorlar. Niye yönetemiyorsun kazandın ya yönet. Ben buradan Ankara'nın suyundaki kirliliği gideremem. Devletten parayı alıyorsun. Parayı yönetme sanatını ortaya koyman gerekir"

-"Hayıflandığım şeylerden biri şöyle dişime göre bir ana muhalefet bulamayışımdır"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Meclis grup toplantısında konuştu.