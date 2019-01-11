Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Chp) Kimi Zaman Fetö'cülerin Kimi Zaman Ajanlık Yapan Sözde Gazetecilerin...
36 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP) Kimi zaman FETÖ'cülerin kimi zaman ajanlık yapan sözde gazetecilerin kimi zaman da Türkiye düşmanı çevrelerin kendilerine servis ettiği dokümanlarla üzerimize geldiler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "(CHP
) Kimi zaman FETÖ'cülerin kimi zaman ajanlık yapan sözde gazetecilerin kimi zaman da Türkiye
düşmanı çevrelerin kendilerine servis ettiği dokümanlarla üzerimize geldiler. Ancak her seferinde attıkları iftiraların altında ezilmekten kurtulamadılar."
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:18 Kaynak: AA
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