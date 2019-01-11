Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Chp) Kimi Zaman Fetö'cülerin Kimi Zaman Ajanlık Yapan Sözde Gazetecilerin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Chp) Kimi Zaman Fetö'cülerin Kimi Zaman Ajanlık Yapan Sözde Gazetecilerin...

36 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP) Kimi zaman FETÖ'cülerin kimi zaman ajanlık yapan sözde gazetecilerin kimi zaman da Türkiye düşmanı çevrelerin kendilerine servis ettiği dokümanlarla üzerimize geldiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP) Kimi zaman FETÖ'cülerin kimi zaman ajanlık yapan sözde gazetecilerin kimi zaman da Türkiye düşmanı çevrelerin kendilerine servis ettiği dokümanlarla üzerimize geldiler. Ancak her seferinde attıkları iftiraların altında ezilmekten kurtulamadılar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:18 Kaynak: AA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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