Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Kaftancıoğlu'na 500 bin liralık dava açtı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davası açtı.

'Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat' gerekçesiyle açılan davada Erdoğan, 500 bin liralık manevi tazminat talebinde bulundu.

DİLEKÇEDE KİŞİLİK HAKLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Dilekçede, söz konusu ifadenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kişilik haklarını zedelediği' belirtilerek davanın kabulü ve 500 bin TL manevi tazminatın haksız fiil tarihi olan 16 Ocak 2021 tarihinden işleyecek yasal faiz ile tazmin edilmesi talep edildi.