Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp'li Kardeşlerim, Gelin, Siz Delege Sisteminde Bu Adamdan (Kemal...
46 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'li kardeşlerim, gelin, siz delege sisteminde bu adamdan (Kemal Kılıçdaroğlu) kurtulamazsınız ama demokratik olarak sandıkta bundan kurtulursunuz. Verin burada Cumhur İttifakı'na oyları."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'li kardeşlerim, gelin, siz delege sisteminde bu adamdan (Kemal Kılıçdaroğlu) kurtulamazsınız ama demokratik olarak sandıkta bundan kurtulursunuz. Verin burada Cumhur İttifakı'na oyları."
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:06 Kaynak: AA
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