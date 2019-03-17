Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp'li Kardeşlerim, Gelin, Siz Delege Sisteminde Bu Adamdan (Kemal...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp'li Kardeşlerim, Gelin, Siz Delege Sisteminde Bu Adamdan (Kemal...

46 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'li kardeşlerim, gelin, siz delege sisteminde bu adamdan (Kemal Kılıçdaroğlu) kurtulamazsınız ama demokratik olarak sandıkta bundan kurtulursunuz. Verin burada Cumhur İttifakı'na oyları."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'li kardeşlerim, gelin, siz delege sisteminde bu adamdan (Kemal Kılıçdaroğlu) kurtulamazsınız ama demokratik olarak sandıkta bundan kurtulursunuz. Verin burada Cumhur İttifakı'na oyları."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:06 Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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