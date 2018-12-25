Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Chp'li Özel'in Akar'a Yönelik Sözleri) Bu Ülkede 40 Yılı Aşkın, Silahlı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Chp'li Özel'in Akar'a Yönelik Sözleri) Bu Ülkede 40 Yılı Aşkın, Silahlı...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP'li Özel'in Akar'a yönelik sözleri) Bu ülkede 40 yılı aşkın, silahlı kuvvetlerimizde görev yapmış, şu anda da Milli Savunma Bakanlığı yapan bir kabine mensubu arkadaşımıza kalkıp da bu şekilde saldırma hakkına bunlar sahip değil."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( CHP'li Özel'in Akar'a yönelik sözleri) Bu ülkede 40 yılı aşkın, silahlı kuvvetlerimizde görev yapmış, şu anda da Milli Savunma Bakanlığı yapan bir kabine mensubu arkadaşımıza kalkıp da bu şekilde saldırma hakkına bunlar sahip değil."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:42 Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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