Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Chp'li Özel'in Akar'a Yönelik Sözleri) Bu Ülkede 40 Yılı Aşkın, Silahlı...

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Erdoğan'dan Asgari Ücret Zammına İlk Yorum: Çalışmalar En İyi Rakamı Belirlemek Üzere Yürütüldü

Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan 2 Bin 20 Lira Olarak Belirlenen Asgari Ücrete İlk Yorum: Sesimi Kesmem, 2 Bin 200 Lirayı Tüm Belediyelerimizde Vereceğiz