Cumhurbaşkanı Erdoğan kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu için taziye mesajı yayımladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, dün 68 yaşında hayatını kaybetti. İzmit'teki evinde kalp yetmezliği nedeniyle vefat eden Celal Kılıçdaroğlu'nun cenazesi, saat 14.00'te Tavşantepe Cemevi'nde kılınacak namazın ardından Kent Mezarlığı'na defnedilecek.

İZMİT BELEDİYE BAŞKANI DUYURDU

Acı haberi sosyal medya hesabı aracılığıyla İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet duyurdu. Hürriyet, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmit'te yaşayan kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun vefat haberini aldık. Celal Kılıçdaroğlu'na Allah'tan rahmet, Kılıçdaroğlu Ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet olsun" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'na başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan mesajda, "Kardeşiniz Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Celal beye Allah'tan rahmet, size ve tüm aile üyelerine başsağlığı dilerim" denildi.

SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ikamet eden Celal Kılıçdaroğlu (68), 10 Ekim'de solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle rahatsızlanarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Tedavi altına alınan Kılıçdaroğlu, sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından taburcu edilmişti.

ANİDEN FENALAŞARAK HAYATINI KAYBETTİ

Evli ve 2 çocuk babası Celal Kılıçdaroğlu, bugün 22.00 sıralarında Karabaş Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 2'nci katındaki evinde aniden fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, Celal Kılıçdaroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kılıçdaroğlu'nun cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Kent Mezarlığı morguna kaldırıldı. Celal Kılıçdaroğlu'nun kalp yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU, 14 EKİM'DE ZİYARET ETMİŞTİ

Öte yandan, geçtiğimiz 14 Ekim'de Kocaeli'ye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yoğun bakımda tedavi gören kardeşini ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında bilgi almıştı.